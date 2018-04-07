Nasıl meşhur olduklarına inanamayacaksınız!

Kariyerini oyunculuk üzerine kurmayan Merve Boluğur'un kuzeni bir ajanstan teklif aldı. Eğlenmek amacıyla kuzeninin fotoğraf çekimleri için stüdyoya giden Boluğur, orada tanıştığı bir başka ajans yetkilisinin kendisine verdiği kartviziti alıp cüzdanına koydu. Daha sonra kartvizitteki adresin, oturdukları mahallede olduğunu gördü. Ajansa uğradı, fotoğrafları çekildi. Bir süre sonra da reklam filmi teklifi geldi. Reklam filminin ardından birçok dizede rol aldı.
Tuba Büyüküstün reklam filmleriyle televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Gülizar dizinde ufak bir oyunculuk deneyimi yaşadı. Çemberimde Gül Oya adlı dizide kendini göstermeye başlayan Büyüküstün ilk başrolünü 2005 yılında çekilen Ihlamur Altında dizisiyle tattı.
Müzisyen aileden gelen Sibel Can, aslında dansözlük yapıyordu. Muazzez Abacı'nın keşfi sonrası bugünlere geldi. ibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.
Mariah Carey bugün sadece bacaklarını sigortalattırmak için milyonlarca dolar harcayan bir ünlü. Ama bir zamanlar Manhattan'da bir kuaför salonunda yerleri süpürüyordu.
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