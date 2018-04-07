Nasıl meşhur olduklarına inanamayacaksınız!

Ünlülerin ünlü olma hikayesi ilginç tesadüflerle dolu.. İşte Merve Boluğur, Tuba Büyüküstün ve diğer pek çok ünlünün hikayesi...

Nasıl meşhur olduklarına inanamayacaksınız!

Kariyerini oyunculuk üzerine kurmayan Merve Boluğur'un kuzeni bir ajanstan teklif aldı. Eğlenmek amacıyla kuzeninin fotoğraf çekimleri için stüdyoya giden Boluğur, orada tanıştığı bir başka ajans yetkilisinin kendisine verdiği kartviziti alıp cüzdanına koydu. Daha sonra kartvizitteki adresin, oturdukları mahallede olduğunu gördü. Ajansa uğradı, fotoğrafları çekildi. Bir süre sonra da reklam filmi teklifi geldi. Reklam filminin ardından birçok dizede rol aldı.

116
Nasıl meşhur olduklarına inanamayacaksınız!

Tuba Büyüküstün reklam filmleriyle televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Gülizar dizinde ufak bir oyunculuk deneyimi yaşadı. Çemberimde Gül Oya adlı dizide kendini göstermeye başlayan Büyüküstün ilk başrolünü 2005 yılında çekilen Ihlamur Altında dizisiyle tattı.

216
Nasıl meşhur olduklarına inanamayacaksınız!

Müzisyen aileden gelen Sibel Can, aslında dansözlük yapıyordu. Muazzez Abacı'nın keşfi sonrası bugünlere geldi. ibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.

316
Nasıl meşhur olduklarına inanamayacaksınız!

Mariah Carey bugün sadece bacaklarını sigortalattırmak için milyonlarca dolar harcayan bir ünlü. Ama bir zamanlar Manhattan'da bir kuaför salonunda yerleri süpürüyordu.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro