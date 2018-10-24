NASA'dan uyarı: Dünya haritası değişiyor

Antarktika'da çekilen bu görüntü dünyayı şaşkına çevirdi. Buzul bu hale nasıl geldi? İşte NASA'dan gelen açıklama
IceBridge Operasyonu adı altında Antarktika'da keşifler gerçekleştiren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Ekim'den beri çeşitli paylaşımlarla Twitter'da takipçilerini bilgilendiriyor.
Kutup bölgesini gözlemlemek ve Dünya'nın küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden program kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı.
NASA uzmanlarına göre tablo görünümlü bu buz parçası, buzdağından yeni yeni kopmuş ve şekil itibariyle dikdörtgeni andırması ilginç bir tesadüf.
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