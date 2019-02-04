NASA'dan ortalığı karıştıracak uzaylı açıklaması: Dünya dışında yaşam var

Yüzyıllardır 'İnsanoğlu evrende yalnız mı yaşar' ya da 'Uzaylı diye bir şey var mıdır' sorularına aranan cevaplar henüz belirsizliğini korurken NASA yöneticilerinden biri ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. NASA'nın Bilim Misyonları kurumunda başkan yardımcılığı yapan Thomas Zurbuchen, bir konferanstaki konuşmasında gelişmiş canlı yaşamı içeren dünya dışı gezegenlerin varlığına inandığını belirtti.
Daha önce internete sızan birçok uzaylı ya da ufo fotoğrafı olarak adlandırılan görsellerin doğruluğu hiçbir zaman netlik kazanmamış ve yalan haberlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Konferansta yaptığı konuşmada dünyanın gündemine oturan Zurbuchen, şu açıklamalarda bulunarak kafa karışıklığına sebep oldu:
DÜNYA DIŞI YAŞAM VAR: "Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk.
YÜKSEK OLASILIK: Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." sözlerini kullandı.
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