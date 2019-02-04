NASA'dan ortalığı karıştıracak uzaylı açıklaması: Dünya dışında yaşam var

NASA'nın Bilim Misyonları Kurumu Başkan Yardımcısı Thomas Zurbuchen, evrende yalnız olma ihtimalimizin çok düşük olduğunu söyleyerek uzaylıların var olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

NASA'dan ortalığı karıştıracak uzaylı açıklaması: Dünya dışında yaşam var

Yüzyıllardır 'İnsanoğlu evrende yalnız mı yaşar' ya da 'Uzaylı diye bir şey var mıdır' sorularına aranan cevaplar henüz belirsizliğini korurken NASA yöneticilerinden biri ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. NASA'nın Bilim Misyonları kurumunda başkan yardımcılığı yapan Thomas Zurbuchen, bir konferanstaki konuşmasında gelişmiş canlı yaşamı içeren dünya dışı gezegenlerin varlığına inandığını belirtti.

16
NASA'dan ortalığı karıştıracak uzaylı açıklaması: Dünya dışında yaşam var

Daha önce internete sızan birçok uzaylı ya da ufo fotoğrafı olarak adlandırılan görsellerin doğruluğu hiçbir zaman netlik kazanmamış ve yalan haberlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Konferansta yaptığı konuşmada dünyanın gündemine oturan Zurbuchen, şu açıklamalarda bulunarak kafa karışıklığına sebep oldu:

26
NASA'dan ortalığı karıştıracak uzaylı açıklaması: Dünya dışında yaşam var

DÜNYA DIŞI YAŞAM VAR: "Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk.

36
NASA'dan ortalığı karıştıracak uzaylı açıklaması: Dünya dışında yaşam var

YÜKSEK OLASILIK: Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." sözlerini kullandı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro