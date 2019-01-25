NASA’da işler karıştı artık tuvalet temizleyecekler

AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvar nedeni ile hükümeti kapatması başta devlet çalışanları olmak üzere halkı zor durumda bırakmaya başladı. NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması istendi.

NASA’da işler karıştı artık tuvalet temizleyecekler

NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi. ABD'de hükümetin kapanması 34. gününe girerken NASA'da çalışanlara yapılan uyarı, federal çalışanların yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

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NASA’da işler karıştı artık tuvalet temizleyecekler

The Hill gazetesine dayandırılan habere göre, NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi.

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NASA’da işler karıştı artık tuvalet temizleyecekler

Söz konusu ilanı Twitter hesabından paylaşan NASA çalışanı Elizabeth Blome, "Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok." ifadelerini kullandı.

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NASA’da işler karıştı artık tuvalet temizleyecekler

Astronotlara temizlik için eldiven verileceği tebliği edilirken klozet koltukları, kolları ve lavabo musluklarının dezenfektan mendilleri ile temizlenebileceği hatırlatıldı. Ayrıca masa çöplerinin de yine astronotlar tarafından temizlenmesi gerektiği ve biriken çöplerin ana çöp alanına getirilmesi istendi. Böyle yapmaları sayesinde karınca ve kemirgenleri çalışma alanlarına çekmeyeceklerine işaret edildi.

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