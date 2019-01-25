NASA’da işler karıştı artık tuvalet temizleyecekler

NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi. ABD'de hükümetin kapanması 34. gününe girerken NASA'da çalışanlara yapılan uyarı, federal çalışanların yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.
The Hill gazetesine dayandırılan habere göre, NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi.
Astronotlara temizlik için eldiven verileceği tebliği edilirken klozet koltukları, kolları ve lavabo musluklarının dezenfektan mendilleri ile temizlenebileceği hatırlatıldı. Ayrıca masa çöplerinin de yine astronotlar tarafından temizlenmesi gerektiği ve biriken çöplerin ana çöp alanına getirilmesi istendi. Böyle yapmaları sayesinde karınca ve kemirgenleri çalışma alanlarına çekmeyeceklerine işaret edildi.
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