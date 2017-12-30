NASA Kızıl Gezegen Mars'tan kış manzaraları paylaştı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Mars'tan elde edilen 'Kızıl Gezegen' Mars’ın kış görüntülerini paylaştı.
Mars’taki sıcaklığın düşmesiyle gezegenin dış görünümünün değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, atmosferdeki karbondioksitin, Mars’ın yüzeyini kaplayarak çeşitli desenler oluşturan kuru buza dönüştüğü kaydedildi.
İLKBAHAR MEVSİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK; Açıklamada ayrıca Mars’taki ‘ilkbahar’ mevsiminin gelmesiyle kuru buzun çatlayıp, buharlaşmaya başladığı ve sonrasında ‘Kızıl Gezegenin’ yüzeyinin dış görünümünün yine değiştiği ifade edildi. Diğer yandan Mars’ın güney kutbunda hava ısısının düşük kalmaya devam ettiği, bu nedenle gezegenin bu bölgesindeki ‘kış’ mevsiminin yıl boyunca sürdüğü belirtiliyor.
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