NASA, Kedi Pençesi Bulutsusu'nun görüntülerini paylaştı

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan (JPL) dün yapılan açıklamada, Spitzer Uzay Teleskopunun kedinin pençelerini andıran büyük, yuvarlak özellikler taşıdığı için Kedi Pençesi Bulutsusu adı verilen bulutsunun görüntüsünü çektiğini bildirildi.

Görüntü, Spitzer'in iki aygıtından elde edilen veriler kullanılarak oluşturuldu. JPL, bulutsunun tahmini olarak Dünya'dan yaklaşık 4 bin 200 ila 5 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Akrep takımyıldızında yer alan Samanyolu galaksisinde yıldız oluşturan bir bölge olduğunu bildirdi.

JPL'ye göre, yıldız oluşturan Kedi Pençesi bölgesi 80-90 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.