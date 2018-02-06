NASA iTech İnovasyon Yarışmasında En İyi Üç Takımı Seçti

NASA iTech , gelecekteki derin uzay araştırmalarını ve Dünya'daki yaşamı geliştirebilecek yenilikçi teknoloji projeleri ve fikirleri için 10 finalistten oluşan ilk üç ekibi seçti.

NASA iTech, dünyadaki sorunları çözmeyi amaçlayan yenilikçi çözümler bulmak ve teşvik etmek ve NASA'nın stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli teknolojileri ilerletmek için ortak bir çaba. Girişimcilerin kazanan ekipleri, zorlu uzay teknolojisi sorunlarına önerilen çözümlerini sundular ve NASA'nın baş teknolojistleri, alan endüstrisi liderleri ve potansiyel yatırımcılar tarafından değerlendirildi.

"NASA iTech, yenilikçilere fikirlerini, teknolojilerinin gelişiminde etkili olabilecek benzersiz bir teknoloji grubuna ve yatırımcı grubuna sunmak için bir platform sunuyor:" Bu, onlara tanınmayan potansiyel pazarlara erişmelerini sağlıyor "diye belirtiyor: Jim Reuter, NASA'nın Washington'daki Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü (STMD) "Bu program etkinliği bir ajans olarak bizim için heyecan verici bir olasılık ve bize teknolojiye hazır olanın çeşitli aşamalarında yer alan bu yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sağlıyor" dedi.

NASA iTech'in 2018 Döngüsünün 1 en iyi üç şansı, alfabetik sırayla listelenmiştir:

FGC Plazma Çözümleri - Argonne, Illinois

Yenilikçilik: Temiz, Kompakt İtme Sağlayan Yeni Yakıt Enjektörleri. Jet motorlarında ve gaz türbinlerinde daha iyi yanma için plazma destekli yakıt enjektörleri.

Potansiyel havacılık uygulaması: Düşük yakıt tüketimini azaltan teknoloji

Meydan Okuma Alanı: X-Faktörü İnovasyonu

Germfalcon - Los Angeles

Yenilikleri: Ticari Uçaklar için Germfalcon - Germisidal UVC Yayan Robot. Yüksek hassasiyetli hava taşıtı yüzeylerinde hastalığa neden olduğu bilinen virüsleri ve bakterileri ortadan kaldıran hava yolları için tasarlanmış bir mikrop öldürücü UVC ürünü.

Potansiyel Uzay Uygulaması: Uzun süren görevlerde kâşiflerin sağlığını korumak için.

Meydan Okuma Alanı: Tıbbi Cephe

Somatik Laboratuarlar - Phoenix

Yenilikçiliği: Artırılmış Gerçeklik için İletişimin Artırılmasına Yönelik Dokunabilir Ara Yüzler. İnsanın dokunma hissini canlandıran bir tasarım yazılımı ve referans donanımı. Potansiyel Uzay Uygulaması: Görme ya da sese güvenmeyen iletişimi sağlar

Mücadele Alanı: Artırılmış Gerçeklik Gelişimi

NASA'nın liderleri ve potansiyel paydaşlar, aşağıdaki odak alanlarında sunulan finalistlerin fikirlerini değerlendirdi: Artırılmış Gerçeklik Gelişimi, Tıbbi Açılım ve X Factor Yeniliği. X-Faktörü Yenilik kategorisi, belirli bir odak alanına sığmayabilen girişler için izin verildi, ancak Dünya üzerindeki NASA ve insanlar için kritik bir ihtiyacı karşılama potansiyeline açıkça sahipti. Yargıçlar, teknik yeterlilik, gelecekteki alan araştırması üzerindeki olası etkileri, insanlığa sağlanan fayda ve ticari potansiyel gibi kriterlere dayalı üç yeni yeniliği seçti.

Forumun sonunda seçilen ilk üç girdiyi temsil eden ekipler 1 Şubat'ta bir tanıma töreni sırasında kupayı aldı.

Washington'daki NASA Karargahında STMD'nin NASA iTech program yöneticisi Kira Blackwell, "NASA iTech ajans için yenilikçi bir yaklaşım ve yeni teknolojiler geliştiren girişimcilerle çalışmak bizi, NASA'nın dışında geliştirilmekte olan şeyden haberdar ediyor" dedi. sektör uzmanları, potansiyel yatırımcılar ve NASA'nın baş teknolojistlerini bir araya getirip yeni fikirlerin kıvılcımını eklediniz, keşfettiğimizin geleceğini aydınlatabilecek bir katalizör sağlayabileceğimizi hepimiz öğrendik "dedi.

NASA iTech NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü tarafından yapılan bir girişimdir ve Virginia, Hampton'daki Ulusal Uzay Enstitüsü tarafından yönetilmektedir.