NASA güneşe dalış yaptı rekor kırdı

NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olma unvanını kazandı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında fırlatılmıştı.
Uzay aracının haşa devam eden yolculuğu ile ilgili açıklamada bulunan NASA, Probe’un insanlık tarihinde Güneş’e en çok yaklaşan araç olma unvanını kazandığını duyurdu.
Daha önceki rekorun 1976 yılında uzaya gönderilen Helios-2 isimli uzay aracında olduğu bilgisinin altını çizen NASA, Probe’un 43 milyon kilometrelik rekoru kırdığını belirtti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER