NASA güneşe dalış yaptı rekor kırdı

Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olma unvanını kazandı.

NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olma unvanını kazandı.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında fırlatılmıştı.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Uzay aracının haşa devam eden yolculuğu ile ilgili açıklamada bulunan NASA, Probe’un insanlık tarihinde Güneş’e en çok yaklaşan araç olma unvanını kazandığını duyurdu.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 9