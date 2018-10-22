NASA geliştirdi! Sadece 1 dakikada...

ABD Uzay Ajansı (NASA), geliştirilen "Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme" su baskını sistemi testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.

Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1’in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.

NASA, suyu, yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.