NASA geliştirdi! Sadece 1 dakikada...

ABD Uzay Ajansı (NASA), geliştirilen "Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme" su baskını sistemi testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.
Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1’in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.
NASA, suyu, yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.
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