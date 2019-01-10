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NASA duyurdu! Yüzeyinde su olan gezegen bulundu

NASA duyurdu! Yüzeyinde su olan gezegen bulundu

NASA, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük ve yüzeyinde su olduğu tahmin edilen bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 05:33 - Güncelleme: 10-01-2019 05:33

Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018'de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir habitata sahip olabileceği tahmin ediliyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor. 

Buna ek olarak Dünya'ya 6 ışık yılı uzaklıkta Barnard Yıldızının yörüngesinde süper kütleli bir öte gezegen daha keşfedildi.  ScienceDaily'nin haberinde, Avrupa Astronomik Araştırma Örgütünün gezegen avcısı HARPS dahil, bir dizi teleskopla yapılan inceleme sırasında keşfedilen gezegenin kütlesinin, Dünya'nınkinin en az 3,2 katı olduğu belirtildi.

Çok düşük kütleli kırmızı cüce Barnard Yıldızının yörüngesindeki gezegende, gökyüzünün yarı aydınlık ve sıcaklığın muhtemelen eksi 170 ile dondurucu olduğu ifade edildi. Barnard Yıldızının, gezegene, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin sadece yüzde 2'sini verebildiği de kaydedildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar Nature dergisinde yayınlandı.

Bu gezegen çığır açacak! Öyle bir özelliği var ki hayat dahi olabilir Bu gezegen çığır açacak! Öyle bir özelliği var ki hayat dahi olabilir Bu gezegen çığır açacak! Öyle bir özelliği var ki hayat dahi olabilir Bu gezegen çığır açacak! Öyle bir özelliği var ki hayat dahi olabilir HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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