NASA dünyayı korkutan görüntüyü paylaştı gün geçtikçe eriyor...

ADB'nin ulusal uzay ajansı NASA, küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkilerini an be an gözlemlemeyi ve dünyayı sık sık uyarmayı sürdürüyor. NASA, son paylaşımıyla dünyaya adeta uyarıda bulundu. Buzul erimesine dikkat çekmek isteyen NASA, paylaşımıyla durumun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.
Karede yer alan görüntü ise sosyal medyanın yakından takip ettiği 'Tabul buzul' ismiyle anılan buz parçası. 2000 yılında kopan ve 18 yıldır okyanusta yolculuk eden buz parçasını bu denli ilginç kılansa şekli oldu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Küresel Isınma'nın bir sonucu olan buzul erimesine dikkat çekmek için uzaydan çektiği kareleri kamuoyu ile paylaştı. Bu kareyi ilginç kılan ise kopan buzulun şekli oldu. Sosyal medyada 'Tabul buzul' lakabı takılan buz parçası 2000 yılında koptu ve 18 yıldır okyanusta yolculuk ediyor.
Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
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