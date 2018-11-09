NASA dünyayı korkutan görüntüyü paylaştı gün geçtikçe eriyor...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Küresel Isınma'nın bir sonucu olan buzul erimesine dikkat çekmek için uzaydan çektiği kareleri kamuoyu ile paylaştı. Bu kareyi ilginç kılan ise kopan buzulun şekli oldu. Sosyal medyada 'Tabul buzul' lakabı takılan buz parçası 2000 yılında koptu ve 18 yıldır okyanusta yolculuk ediyor.