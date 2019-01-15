NASA açıkladı! Yakında geçecek Boeing 747 uçağının 2 katı

Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’de bulunan NASA ofisinden bugün Boeing 747 uçağının 2 katı kadar büyüklükte olan bir gök taşının gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğunda dolaşmaya devam edeceği yönünde açıklama geldi. NASA çalışanları tarafından yapılan araştırma Greenwitch saat dilimine göre 2.18 itibariyle bir göktaşının gözlemlenmesiyle başladı. Yapılan incelemeler sonucundaysa göktaşının uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 'yakın' mesafe olarak adlandırılan 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalayacağı hesaplandı. İşte detaylar...

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