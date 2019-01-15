NASA açıkladı! Yakında geçecek Boeing 747 uçağının 2 katı

NASA çalışanları büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar olan bir göktaşının bugün gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edeceğini açıkladı.

NASA açıkladı! Yakında geçecek Boeing 747 uçağının 2 katı

Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’de bulunan NASA ofisinden bugün Boeing 747 uçağının 2 katı kadar büyüklükte olan bir gök taşının gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğunda dolaşmaya devam edeceği yönünde açıklama geldi. NASA çalışanları tarafından yapılan araştırma Greenwitch saat dilimine göre 2.18 itibariyle bir göktaşının gözlemlenmesiyle başladı. Yapılan incelemeler sonucundaysa göktaşının uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 'yakın' mesafe olarak adlandırılan 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalayacağı hesaplandı. İşte detaylar...

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NASA açıkladı! Yakında geçecek Boeing 747 uçağının 2 katı

NASA çalışanları büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar olan bir göktaşının bugün gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edeceğini açıkladı.

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NASA açıkladı! Yakında geçecek Boeing 747 uçağının 2 katı

Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’deki NASA’lı bilim insanları, GMT (Greenwitch saat dilim) 2.18 itibariyle bir göktaşı gözlemledi.

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NASA açıkladı! Yakında geçecek Boeing 747 uçağının 2 katı

JPL’in tahminlerine göre AG3 adı verilen göktaşının boyutu 64 metreye 140 metre. Başka bir deyişle göktaşının büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar.

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