  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Narkotik polislerini şaşırtan kapı numarası oyunu

Narkotik polislerini şaşırtan kapı numarası oyunu

BURSA'da zehir tacirlerinin herhangi bir polis baskınına karşı aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını vererek önlem almaya çalıştığını gören ekipler tacirlerin oyununa gelmedi. Polis savcılıktan alınan arama kararları ile tespit edilen adreslere girerek dakikalarca uyuşturucu madde aradıb

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-04-2018 12:28 - Güncelleme: 28-04-2018 12:33

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirlerinin polisi şaşırtmak için aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını verdiğini gören ekipler şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre, narkotik polisi aylardır devam eden uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Zehir tacirlerinin herhangi bir polis baskınına karşı aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını vererek önlem almaya çalıştığını gören ekipler tacirlerin oyununa gelmedi. Polis savcılıktan alınan arama kararları ile tespit edilen adreslere girerek dakikalarca uyuşturucu madde aradı.

8 KİŞİ YAKALANDI
Narkotik polisi tarafından 9 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda ve şok uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen toplam 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, 20 gram sentetik kannabinoid, 7 adet satışa hazır çıkı halinde paketlenmiş toplam 15 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan D.A. ve T.C. isimli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K. isimli şahıslar ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Narkotik polislerini şaşırtan kapı numarası oyunu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • jjjjjjjjjjj 28 Nisan 2018 13:25 türkiyede bir kural yoktur herkes bildigini okuyor bu is icin görevlendirilmis memurlar bana deymiyen yilan bin yasasin sala kafani al maasini ARKADAS GIDIN CADDEYE ORTASINA DOGRU BIR SUR GIDIYOR BUDA ADAM ARABASINI DÜKANA KOYUYOR AMA MUSADE YOK eger bu halk hepisi AB görse türkiyeyi kendileri taslar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro