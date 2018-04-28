Narkotik polislerini şaşırtan kapı numarası oyunu

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirlerinin polisi şaşırtmak için aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını verdiğini gören ekipler şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre, narkotik polisi aylardır devam eden uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Zehir tacirlerinin herhangi bir polis baskınına karşı aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını vererek önlem almaya çalıştığını gören ekipler tacirlerin oyununa gelmedi. Polis savcılıktan alınan arama kararları ile tespit edilen adreslere girerek dakikalarca uyuşturucu madde aradı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Narkotik polisi tarafından 9 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda ve şok uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen toplam 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, 20 gram sentetik kannabinoid, 7 adet satışa hazır çıkı halinde paketlenmiş toplam 15 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan D.A. ve T.C. isimli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K. isimli şahıslar ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.