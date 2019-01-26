Naomi Osaka ikinci kez şampiyon

Avustralya tek kadınlar finalinde Naomi Osaka, Petra Kvitova'yı 7-6 (2), 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 devirerek kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğuna uzandı ve kadınlar tenisinin yeni 1 numarası oldu.

Dünya 4 numarası Japon raket Naomi Osaka, Petra Kvitova'yı 7-6(2), 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek AusOpen'da şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinin 2. Grand Slam zaferine ulaşan Osaka, kadınlarda yeni dünya 1 numarası ünvanının sahibi oldu.