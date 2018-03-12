Nakşibendi tarikatı lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi kimdir?

Bursevi'nin yayınladığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, 28 Ocak 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Ahmet Yasin bursevi kimdir kaç yaşında ne zaman Nakşibendi lideri oldu merak ediliyor. İşte bursevi hakkında merak edilenler...



Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım Kıbrisi 2014 yılında öldükten sonra yerine tarikatın lideri olarak Şeyh Ahmet Yasin Bursevi geçti.

NAKŞİBENDİ LİDERİ ŞEYH AHMET YASİN BURSEVİ KİMDİR: Şeyh Ahmet Yasin Bursevi 18.10.1960 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Hem anne hem de baba tarafından Nakşibendi soyundan olduğu öne sürülüyor. Çocukluk dönemleri Bursa’da geçti. 12 yaşına kadar Bursa’da kalır ve babasıyla ile birlikte Almanya’ya gider. Manevi bir boşluğa düşen Ahmed Yasin Kuan ilmini burada da sürdürdü. Yetişkinlik döneminde Amerika, güney Afrika, Bosna Hersek, Makedonya gibi çok sayıda ülke gezdi.