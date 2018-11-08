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Naksan Holding yöneticilerine FETÖ davasında ceza yağdı

Naksan Holding yöneticilerine FETÖ davasında ceza yağdı

Naksan Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ve çocuklarının da aralarında bulunduğu toplam 10 FETÖ sanığına hapis cezası çıktı. 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Cahit Nakıboğlu, sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:14 - Güncelleme: 08-11-2018 13:14

GAZİANTEP’te FETÖ’nün 'para kasası' olduğu iddia edilen Naksan Holding’e yönelik süren davada sanıklara ceza yağdı. 4’ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada, Cahit Nakıboğlu ve çocuklarının da aralarında bulunduğu toplam 10 kişiye hapis cezası çıktı. 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Cahit Nakıboğlu, sağlık durumu göz önüne alınarak tahliye edildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

OĞLUNA 15 YIL HAPİS... Naksan Davası’nda FETÖ soruşturması kapsamında 19 aydır ceza evinde bulunan Cahit Nakıboğlu, terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay, oğlu Taner Nakıboğlu'na ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sağlık durumu göz önüne alınan Cahit Nakıpoğlu tahliye olurken, aynı davada yargılanan tutuklu sanıklardan Cihan Dağcı 8 yıl 9 ay, Murat Zar'a ise 8 yıl 9 ay, Ferhan Nakıpoğlu ise, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EMRE NAKİPOĞLU TUTUKLANDI...  Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Cahit Nakıpoğlu'nun oğlu Emre Nakıpoğlu için ise tutuklama kararı verdi. Terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Emre Nakıpoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER CEZALAR... Mahkeme heyeti, terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etme gibi suçlardan tutuklu sanıklardan Emre Özkaya'yı 6 yıl 3 ay, Arif Çiftçi'yi 3 yıl 9 ay hapis, Mesut Çeven'i de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanıkların ise beratına karar verildi.

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