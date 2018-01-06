Nakliyeciler Sitesi'nde tahliye çalışması gerilimi

Zeytinburnu'nda bulunan ve 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı. 

GİRİŞ VE ÇIKIŞTA LASTİK YAKTILARSitenin girişinde dün gece saat 22.00 sıralarında toplanmaya başlayan ambar esnafı, giriş ve çıkış kapıları kapattıktan sonra lastik yaktı. Ara ara da sloganlar atıldı. ÇOK SAYIDA TOMA OLAY YERİNE GELDİSaatler 03:00'ü gösterdiğinde önce polis ekipleri, bir süre sonra da zabıta ekipleri ambarların girişine geldi. Girişi kapatan kamyon ve TIR'ların çekilebilmesi için çekiciler getirilirken, herhangi bir müdahale olması ihtimali nedeniyle çok sayıda TOMA da olay yerine geldi. Bir süre sonra polisin içeriye girmek istemesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri ile ambar esnafı ve çalışanları karşı karşıya geldi. POLİSİ İSTİKLAL MARŞI İLE KARŞILADILARDaha sonra müdahale durduruldu ve esnaf ile müzakare başladı. Grubun 6 saat süren bekleyişinin ardından yapılan görüşmelerde anlaşma çıktı. Sitenin içerisinde bulunan sadece 17 boş dükkanın yıkımı konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından site girişine çekilen araçlar da araç sahipleri tarafından çekildi. Polislerin siteye girişi sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, çevik kuvvet ve polis lehine sloganlar attı. Yolun açılmasının ardından iş makinaları site içine girerek yıkım işlemine başladı.

  • Güncel 06 Ocak 2018 09:01
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