Nakkaştepe Millet Bahçesi hizmete açıldı

Piknik alanları, gezinti ve dinlenme alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanlarının yer aldığı Nakkaştepe Millet Bahçesi İstanbul’un en gözde mekânlarından biri olmaya aday.

Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını artırmak için son yıllarda büyük projelere imza atan Üsküdar Belediyesi, 46 yeni park yaparak 65 parkı da yeniledi. Üsküdar Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,8 m2’den 9,5 m2’ye çıkardı. 2019’daki projelerle bu oranı 10 m2’ye çıkarmayı planlıyor.

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ

Bahçe toplam 50.000 m² Alandan Oluşmaktadır. Alan İçerisinde;

- Piknik Alanları

- Gezinti ve Dinlenme Alanları

- Yürüyüş Parkuru

- Macera Parkı

- Fitness Alanları

- Çocuk Oyun Alanları



- Biyolojik Gölet

- Kapalı Çocuk Oyun Alanı

- Uçan Yol

- Ahşap Köprü

- Amfi Alanı

- Manzara Seyir Terasları



- Okçuluk Alanı

- Doğa Kaşif Atölyesi

- Bitki Gösterim Alanı

- Şelale

- Açık Kamp Alanları

- Tenis Kortu

- Kafe

- Bay Bayan Mescit ve WC