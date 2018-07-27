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Nakit sıkıntısı çeken emekliye 3'lü avans formülü

Nakit sıkıntısı çeken emekliye 3'lü avans formülü

Emekli maaşının bağlanmasını beklerken nakit sıkıntısı yaşayan emekliler için avans formülünün hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu uygulamayla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 12:45 - Güncelleme: 27-07-2018 12:45

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için yeni bir formül gündemde. Buna göre; emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu uygulamayla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

90 GÜN ŞARTI: Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

GÖZLER BAKANDA: Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Takvim'in haberine göre, bu konuda gözler Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta.

3 KATINA KADAR TALEP EDİLEBİLECEK: Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Geri ödemeyi de ayda 166,66 lira olarak yapacak. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor.

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