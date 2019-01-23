Nakil bekleyen hastalara 'dangalar' diyen Şengör davalık oldu

Katıldığı bir televizyon programında organ nakline karşı olduğunu ve nakil bekleyen hastalar için dangalak diyen Celal Şengör'e bir tepki de organ bekleyen hastalardan geldi.

Antalya'da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri profesör hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Dernek başkanı Mehmet Şahan, Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar, dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ve dernek üyeleri dernek binasında bir araya gelerek tepki gösterdi.

80 BİN HASTA VAR

Şengör'ün "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" şeklindeki açıklamasının organ bekleyen hastalar ve organ bağışına gönül verenler arasında deprem etkisi yarattığını söyleyen Şahan, "Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin hasta hakkında kullanmış olduğu 'dangalak' kelimesi bizleri çok yaralamış ve üzmüştür. Biz de bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dünden beri çok üzgünüz. Bizim bir sloganımız var, Bugün biz yarın belki de siz" dedi.

'HOCAYI DİNLEMEYİN'

Türkiye'nin dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ise, "Bu açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hocayı dinleyenler sakın organ bağışından vazgeçmesin. Bizleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi organlar bizlerde yaşıyor. Evlatlarınızın canını biz taşıyoruz. Hocanın dediklerine aldırmayın bu yanlış açıklamadır" dedi.

'ÖZÜR DİLEMELİ'

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar da, Şengör'ün özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Skandalların profesörü organ bekleyen hastalara 'dangalak' dedi