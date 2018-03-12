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Nagihan Karadere'ye ne oldu Survivor 2018'de kim elendi?

Nagihan Karadere'ye ne oldu Survivor 2018'de kim elendi?

Survivor 2018 adasında ilk kez dokunulmazlığı all star kaybetti. Bu hafta Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı saat 23.00'da TV8'de belli olacak. Peki Nagihan Karadere'ye ne oldu, neden gönüllüler takımına geçti? Gönüllülerde kim diskalifiye oldu?

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 11:47 - Güncelleme: 12-03-2018 11:47

Survivor adasında bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. Survivor ünlüler all star takımı ilk kez dokunulmazlığı kaybederken bu akşam SMS sıralamasına göre bir isim adaya veda edecek. Bu ismin de eleme adayları göz önüne alındığında Murat Ceylan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eleme potasındaki diğer isimler Nihat Doğan ve Damla Can. Damla performansı, Nihat da popülaritesi ile Survivor eleme potasından rahatlıkla çıkabilir. Survivor'da SMS sonuçları bu akşam kim elendi sorusunun kesin cevabını verecek.

NAGİHAN KARADERE'YE NE OLDU? : Nagihan Karadere all star takımında sıkıntılı günler yaşıyordu. Yedekte kaldığı iddiasında olan Nagihan Karadere hamlesini yaptı. Bu hafta kendi isteği ile All Star kadrosundan çıktı ve gönüllüler takımına dahil oldu.

Survivor adasında gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere bu akşam ekrana gelecek bölümde eski yoldaşlarına yaylım ateşinde bulunuyor. İşte Nagihan Karadere'nin Survivor'ın yeni bölümünde yapacakları;

MELİH'E NE OLDU NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ? : Survivor adasındaki bu hafta yaşanan beklenmedik bir gelişme de gönüllüler takımındaki diskalifiye oldu. Melih Özkaya sakatlığı sonrasında adaya bir daha dönemedi ve yarışmadan çıkarıldı. Melih Özkaya belinden sakatlanmıştı.

ALL STAR İLK KEZ DOKUNULMAZLIK KAYBETTİ : Survivor 2018 adasında gönüllüler takımı en güçlü kadroyu çıkaran All Star karşısında oyun kazanamıyordu. Haftalar sonra ilk kez şansları dönen gönüllüler takımı, all starı yenerek dokunulmazlığın sahibi oldular. Gönüllülerin talihini değiştiren de Nagihan Karadere'nin takım değiştirmesi oldu.

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