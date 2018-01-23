Nagihan Karadere kimdir gözyaşları içinde itiraf etti!

Nagihan Karadere kimdir Survivor 2018 All Star kadrosunda bu sezon adından çok söz ettirecek. Survivor 2018'de kıyasıya bir mücadele verecek olan Nagihan Karadere kimdir, aslen nerelidir, çıplak pozlayla gündem olan eski eşi Uğur Gökçe ile neden ayrıldı? Survivor 2018 için çok iddialı konuşan Hilmicem takipçileri tarafınan adanın en seksi erkeği ilan edildi. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR ASLEN NERELİ: Survivor 2016'da Ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere Survivor tarihine adını yazdıran yarışmacılardan biri olarak anııyor. Yarışlardaki azmi ve başarısı ile rakip takımın korkulu rüyası olan Nagihan Karadere Fenerbahçe’de 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.
NAGİHAN KARADERE KAÇ ÇOCUĞU VAR EŞİYLE NEDEN AYRILDI: Büyük bir aşkla Uğur Gökçe ile evlenen ve bir kız çocuğu olan Nagihan Kadere geçtiğimiz yıl adı aldatma olaylarına karışan eşi ile yolları ayırdı. Nagihan Karadere Survivor'da kıyasıya yarışırken eşinin başka bir kadına çıplak pozlarını gönderdiği iddialarına sessiz kalamayan başarılı sporcu eşi Uğur Gökçe ile tek celsede boşandı.
NAGİHAN KARADERE ESKİ EŞİ KİMDİR ÇIPLAK POZ SKANDALI: İddialara göre Uğur Gökçe eşini Survivor'da yarışırken aldattı. Gökçe, çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan tanıştığı bir kadına gönderdi. Kadın da videolarını Nagihan Karadere'ye gönderdi.
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