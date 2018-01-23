Nagihan Karadere kimdir gözyaşları içinde itiraf etti!

Nagihan Karadere kimdir Survivor 2018 All Star kadrosunda bu sezon adından çok söz ettirecek. Survivor 2018'de kıyasıya bir mücadele verecek olan Nagihan Karadere kimdir, aslen nerelidir, çıplak pozlayla gündem olan eski eşi Uğur Gökçe ile neden ayrıldı? Survivor 2018 için çok iddialı konuşan Hilmicem takipçileri tarafınan adanın en seksi erkeği ilan edildi. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.