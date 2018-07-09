  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nagehan Alçı'dan olay yazı! 'O çocuklar ailelerinden alınsın'

Nagehan Alçı'dan olay yazı! 'O çocuklar ailelerinden alınsın'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Hatay'da Ufuk, Bitlis'te Sami Yusuf isimli küçük çocukların kaybolduktan sonra cansız bedenlerinin bulunması üzerine, ailelerin ihmali olduğunu belirtip 'çocuğuna sahip çıkamayan ailelerden çocuklar alınsın' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 11:36 - Güncelleme: 09-07-2018 11:36

TÜRKİYE son dönemde Leyla Aydemir ile başlayıp Eylül Yağlıkara ile devam eden ve Ufuk Tatar ile Sami Yusuf Marangoz'la şimdilik biten kayıp çocuk ölümleriyle sarsılırken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan kayıp çocuklarla ilgili bomba bir öneri geldi. Eylül ve Leyla'nın katillerinin sapık psikopatlar olduğunu ancak Ufuk ile Sami Yusuf'un ailelerinin ihmali sonucu hayatlarını kaybettiğini savunan Alçı, çocuk yapmak için ailelere ehliyet şartı istedi ve çocuğuna sahip çıkamayan ailelerden o çocukların alınmasını önerdi. 

EYLÜL VE LEYLA SAPIK KATİL KURBANI YA DİĞERLERİ?.. "Şimdi ben sizlere soruyorum: Kimdir bu çocukların ölümlerinden sorumlu olanlar?" diyen Nagehan Alçı, "Eylül ve Leyla’nın katilleri psikopattı, lanetledik. Topluca ‘biz bu hale nasıl geldik?’ diye haklı olarak isyan ettik ve idamı dahi tartışır hale geldik… Ancaak… Ufuk ve Yusuf’ta işimiz o kadar kolay değil. Ellerimizi öyle çabucak temizleyip çıkamayız…Bu çocukların ölümleri için aileleri dışında kime yükleneceğiz? Bu aileler hesap vermeyecek mi? Çocuklarına sahip çıkmamalarının bir bedeli olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLİK İÇİN EHLİYET ŞART OLMALI... "Sorun yalnızca ruh hastası katillerde değil maalesef!" diyen Alçı, çocukları sapıklardan korumakla işin bitmediğini, asıl sorunun anne-baba olmayı sadece çocuğu doğurmak zanneden kafada olduğunu yazdı. "Peki bu kafadan nasıl korunacağız?" diye soran Habertürk yazarı Alçı yazısını şu öneriyle bitirdi: "Ebeveynlik için de ehliyet şart olmalı. Devlet, bakamayan ailenin elinden çocuğunu almalı. Bakamamak illa maddi koşulların yetersiz olması anlamına gelmiyor, sorumsuz anne-babalardan da çocukların korunması gerekiyor!"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nagehan Alçı'dan olay yazı! 'O çocuklar ailelerinden alınsın' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • AKP İktidar Oldu, Böyle Oldu 09 Temmuz 2018 12:32 Pardon! Nagehan'ın kaç çocuğu vardı!? Kaç çocuk yetiştirmiş ki ahkam kesiyor!?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro