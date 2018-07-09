Nagehan Alçı'dan olay yazı! 'O çocuklar ailelerinden alınsın'

TÜRKİYE son dönemde Leyla Aydemir ile başlayıp Eylül Yağlıkara ile devam eden ve Ufuk Tatar ile Sami Yusuf Marangoz'la şimdilik biten kayıp çocuk ölümleriyle sarsılırken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan kayıp çocuklarla ilgili bomba bir öneri geldi. Eylül ve Leyla'nın katillerinin sapık psikopatlar olduğunu ancak Ufuk ile Sami Yusuf'un ailelerinin ihmali sonucu hayatlarını kaybettiğini savunan Alçı, çocuk yapmak için ailelere ehliyet şartı istedi ve çocuğuna sahip çıkamayan ailelerden o çocukların alınmasını önerdi.

EYLÜL VE LEYLA SAPIK KATİL KURBANI YA DİĞERLERİ?.. "Şimdi ben sizlere soruyorum: Kimdir bu çocukların ölümlerinden sorumlu olanlar?" diyen Nagehan Alçı, "Eylül ve Leyla’nın katilleri psikopattı, lanetledik. Topluca ‘biz bu hale nasıl geldik?’ diye haklı olarak isyan ettik ve idamı dahi tartışır hale geldik… Ancaak… Ufuk ve Yusuf’ta işimiz o kadar kolay değil. Ellerimizi öyle çabucak temizleyip çıkamayız…Bu çocukların ölümleri için aileleri dışında kime yükleneceğiz? Bu aileler hesap vermeyecek mi? Çocuklarına sahip çıkmamalarının bir bedeli olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLİK İÇİN EHLİYET ŞART OLMALI... "Sorun yalnızca ruh hastası katillerde değil maalesef!" diyen Alçı, çocukları sapıklardan korumakla işin bitmediğini, asıl sorunun anne-baba olmayı sadece çocuğu doğurmak zanneden kafada olduğunu yazdı. "Peki bu kafadan nasıl korunacağız?" diye soran Habertürk yazarı Alçı yazısını şu öneriyle bitirdi: "Ebeveynlik için de ehliyet şart olmalı. Devlet, bakamayan ailenin elinden çocuğunu almalı. Bakamamak illa maddi koşulların yetersiz olması anlamına gelmiyor, sorumsuz anne-babalardan da çocukların korunması gerekiyor!"