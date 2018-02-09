Nagehan Alçı'dan 'FETÖ soruşturması' iddiasına yanıt

Odatv, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile eşi, eski Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğünü iddia etmişti.

Söz konusu iddialara bugünkü köşe yazısında yanıt veren Alçı, "Ben ve eşim Rasim Ozan ile ilgili soruşturma olduğuna dair haberler tamamen yalan ve kurgudur. Bu kara propagandayı tezgahlayanlar ve yayanlarla yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.