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Nagehan Alçı tuhaf kokular alıyorum deyip uyardı! Öldürülebilir

Nagehan Alçı tuhaf kokular alıyorum deyip uyardı! Öldürülebilir

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ABD ve Türkiye arasındaki krize neden olan rahip Brunson olayı ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Alçı; ''tuhaf kokular alıyorum. Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum. ABD’den karanlık bir el Türkiye’yi ve iki ülke ilişkilerini iyice işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Brunson’ı öldürmek ve ‘bakın işte Türkiye’de anti-Amerikanizmin geldiği nokta’ demek isteyebilir'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:12 - Güncelleme: 30-07-2018 11:12

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması sonrası ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in 'yaptırım' açıklamaları, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir krizin kapısını araladı. Brunson olayına ilişkin olarak Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 'Rahip Brunson meselesinde tuhaf kokular' başlıklı yazısında Alçı, 'Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum' ifadeleri ile suikast ihtimaline dikkat çekti.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle; Komplo teorilerinden hiç hazzetmeyen biri olduğum halde Rahip Brunson meselesinden çok tuhaf kokular alıyorum. Sanki ABD’de bir el bu rahip Türkiye’den ABD’ye dönemesin istiyor. Onu kurban ederek iki ülke ilişkilerini bozmaya çalışıyor.

Şayet böyle olmasa, yani amaç sonuç almak olsa, Brunson’a ev hapsi verildiğinde oluşan kısa süreli olumlu hava korunurdu. Bu gelişmenin ardından düşük profilli bir çizgi izlenir ve Brunson’ın ABD’ye gönderilmesi için kapalı kapı diplomasisi yürütülürdü.

İŞLERİ İYİCE ÇIKMAZA SÜRÜKLEMEYE NİYETLİLER: ABD’nin küstah ve tehditkar mesajları ile karşılıklı gerilimin tırmanacağı aşikardı. Bu saatten sonra hangi mahkeme Brunson’ı bırakabilir? Tamam ABD Başkan yardımcısı Mike Pence kendi evanjelist tabanına hitap etmek için rahibi kurban ediyor, ancak Washington’da Erdoğan’lı Türkiye’den hazzetmeyen çevreler bu hamleyi fırsata çevirip işleri iyice çıkmaza sürüklemeye niyetli.

TÜRKİYE'DE BRUNSON'I KORUMAK CİDDİ SIKINTI: Bu mesele öyle tuhaf bir hal aldı ki, Türkiye için de Brunson’ı korumak ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum. ABD’den karanlık bir el Türkiye’yi ve iki ülke ilişkilerini iyice işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Brunson’ı öldürmek ve ‘bakın işte Türkiye’de anti-Amerikanizmin geldiği nokta’ demek isteyebilir. Bu rahibin çok çok iyi korunması şart.

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KİMDİR ?
Nagehan Alçı
NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi kimya mühendisi olan Nagehan Alçı, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ul

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