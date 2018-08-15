Nagehan Alçı erken seçim tarihini açıkladı! CHP ve Ak Partili vekiller...

ABD ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye aleyhine aldığı kararlar tüm dünyanın tepkisini çekerken, Ankara'dan Washington'un yaptırım kararına misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerde ek vergi uygulanacak.

Piyasalardaki dalgalanma sürerken Ankara kulislerinde yerel seçimlerin erkene alınma ihtimali yeniden konuşulmaya başladı.

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki bugünkü köşesinde yayınlanan "4 Kasım 2018 ihtimaline dair 2 çok önemli tepki" başlıklı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çok yakın olarak bilinen bir ismin erken seçimle ilgili yazıları üzerine kendisini aradığını açıkladı.

CHP AÇIKÇA YEŞİL IŞIK YAKIYOR: CHP kurmayının kendisine "'AK Parti ya da AK Parti ve MHP birlikte bize gelip 4 Kasım 2018 yerel seçimlerine gidelim’ derlerse Kemal Bey’in bu öneriyi destekleyeceğine eminim" dediğini aktaran Alçı, "CHP erken yerel seçim ihtimaline açıkça yeşil ışık yakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: DESTEKLİYORUM: Konuyla ilgili AK Parti'nin hukukçu kimliğiyle bilinen bir genel başkan yardımcısının da kendisini aradığını belirten Alçı, kendisinin de 4 Kasım 2018 önerisini desteklediğini hatta 2017’den beri parti içinde bunu dile getirdiğini ve temmuzda da yeniden önerdiğini ifade ettiğini aktardı.

AK Partili genel başkan yardımcısının yerel seçimlerde süreçlerin çok uzun ve karışık olduğunu hatta YSK'nın takviminin dar olduğunu söyledğini aktaran Alçı, AK Partili ismin "O nedenle seçimlerin zamanında olacağını düşünüyorum." dediğini yazdı.

PİYASALARIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTIR: Her şeye rağmen erken yerel seçimin piyasaların üzerindeki baskıyı azaltacağını düşündüğünü belirten Alçı, "Teknik olarak değişiklik zaman gerektirse de şayet Meclis'te yeterli matematik varsa belki de sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasının bir yolu bulunabilir." ifadelerini kullandı.