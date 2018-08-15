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Nagehan Alçı erken seçim tarihini açıkladı! CHP ve Ak Partili vekiller...

Nagehan Alçı erken seçim tarihini açıkladı! CHP ve Ak Partili vekiller...

Dün Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun ardından Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki bugünkü köşesinde erken seçimle ilgili iddialarda bulundu. ABD ile Türkiye arasındaki gerilim devam ederken, yerel seçimlerin erkene alınması yeniden gündeme geldi. CHP'li ve AK Partili kurmaylardan iki ismin kendisini aradığını beliren gazeteci Nagehan 4 Ksım 2018 tarihini işaret etti.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 08:44 - Güncelleme: 15-08-2018 08:44

ABD ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye aleyhine aldığı kararlar tüm dünyanın tepkisini çekerken, Ankara'dan Washington'un yaptırım kararına misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerde ek vergi uygulanacak.

 Piyasalardaki dalgalanma sürerken Ankara kulislerinde yerel seçimlerin erkene alınma ihtimali yeniden konuşulmaya başladı.

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki bugünkü köşesinde yayınlanan "4 Kasım 2018 ihtimaline dair 2 çok önemli tepki" başlıklı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çok yakın olarak bilinen bir ismin erken seçimle ilgili yazıları üzerine kendisini aradığını açıkladı.

CHP AÇIKÇA YEŞİL IŞIK YAKIYOR: CHP kurmayının kendisine "'AK Parti ya da AK Parti ve MHP birlikte bize gelip 4 Kasım 2018 yerel seçimlerine gidelim’ derlerse Kemal Bey’in bu öneriyi destekleyeceğine eminim" dediğini aktaran Alçı, "CHP erken yerel seçim ihtimaline açıkça yeşil ışık yakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: DESTEKLİYORUM: Konuyla ilgili AK Parti'nin hukukçu kimliğiyle bilinen bir genel başkan yardımcısının da kendisini aradığını belirten Alçı, kendisinin de 4 Kasım 2018 önerisini desteklediğini hatta 2017’den beri parti içinde bunu dile getirdiğini ve temmuzda da yeniden önerdiğini ifade ettiğini aktardı.

 AK Partili genel başkan yardımcısının yerel seçimlerde süreçlerin çok uzun ve karışık olduğunu hatta YSK'nın takviminin dar olduğunu söyledğini aktaran Alçı, AK Partili ismin "O nedenle seçimlerin zamanında olacağını düşünüyorum." dediğini yazdı.

PİYASALARIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTIR: Her şeye rağmen erken yerel seçimin piyasaların üzerindeki baskıyı azaltacağını düşündüğünü belirten Alçı, "Teknik olarak değişiklik zaman gerektirse de şayet Meclis'te yeterli matematik varsa belki de sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasının bir yolu bulunabilir." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 09:40 Kusura bakma Nagehan hanım millet bu seçimlerden bıktı usandı daha fazla siyasilerden sizin gibi yazarlar olduğu müddetçe nefret ettirmeyin HDP haricinde tüm siyasi partiler toplansın bu baskılardan nasıl ve ekonomi nasıl kurtarırız desinler

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KİMDİR ?
Nagehan Alçı
NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi kimya mühendisi olan Nagehan Alçı, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ul

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