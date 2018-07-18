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Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili mide bulandıran gerçeği yazdı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili mide bulandıran gerçeği yazdı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan Adnan Oktar ile ilgili bomba bir iddia daha geldi. Alçı köşe yazısında, Oktar'ın, Hatay'da doktor olan ağabeyinin kızlarını da istismar ettiğini yazdı. Alçı, örgütte normal cinsel ilişkinin yasak olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 10:46 - Güncelleme: 18-07-2018 10:46

Adnan Oktar ile ilgili her geçen gün şaşkına çeviren ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde örgütün şoke eden ayrıntılarını köşesinde yazan Alçı, yine ses getirecek iddiaları gündeme getirdi. Alçı'nın "Adnan Oktar operasyonu ve kahredici detaylar" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle;

"(...)MİDE BULANDIRICI GERÇEK: Evlilik örgütte hala var ancak tamamen göstermelik. Evli olanlar birbiriyle ilişkiye giremiyormuş. Şimdi yazacaklarım daha önce zaman zaman dile getirildi. Maalesef çok rahatsız edici ancak nasıl bir sapkınlıkla karşı karşıya olduğumuzu bilmeniz açısından önemli: Normal cinsel ilişki yasakmış. Kadınlar turnike denen tecavüz sarmalına sokuluyormuş. Hatta birçok kadın yaralanıyormuş bu esnada. Sonrasında bir tür kölelik psikolojisine girip, itaat etmeye başladıkları söyleniyor. Bugün ekranda, Adnan Oktar’ın yanında, etrafında gördüğümüz kadınların bir kısmı bu süreçten geçmiş!

ADNAN OKTAR'IN ANNESİ: Oktar, ağına düşürdüklerini önce ailelerinden koparıyor. Hatta ailelerine düşman ediyor. Yıllarca feryat eden, çocuğunu bunların elinden kurtarmaya çalışan anne babalara şahit olduk. Bunu nasıl yaptığını soruşturduğumda Oktar’ın müritlerine ailelerini önemsemeyi Allah’a şirk koşmak olarak benimsettiğini duydum.

Ancak bir yandan gençleri ailesinden koparırken diğer yandan da kendi annesine örgütün imkanlarını sonuna kadar sunuyor, ona baktırıyor, bayramlarda örgüt mensuplarını annesine bayramlaşmaya gönderiyorm  uş. Adnan Oktar’ın annesinin 99’da cezaevine gelip oğlunu zyaret etmesinden biliyoruz. Tanıyanların anlattığı çok sert mizaçlı, agresif bir kadın olduğu. Oğluna karşı da öyleymiş, otoriter bir anneymiş. Ancak Oktar gençleri ‘Allah için’ ailelerinden koparırken kendi annesine çok düşkün.

Anne Dragos’ta yaşıyor. 90 yaşının üzerinde ve yatalak. Örgüt içinde ‘mehdi annesi’ olarak çok özel bir yere sahip. Ona Bacılar bakıyor. Oktar’ın bir de Hatay’da oturan doktor bir erkek kardeşi var. ilk yıllarda ağabeyinin görüşlerini paylaştığı biliniyor ancak mehdilik iddialarından sonra uzaklaştı deniyor. Öte yandan bu kardeşin iki kızı İstanbul’da ve onlar da Oktar’ın cinsel istismarına uğramış!

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

Adnan Oktar'ın köşkündeki 10 mikrodalga fırının sırrı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 11:49 Yaa arkadaş bu tarikatler neden hep cinsel konularla iç içe

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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