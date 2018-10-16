Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı devirdi

Uruguaylı file bekçisi Muslera ve Japon futbolcu Nagatomo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 10'uncu dakikada ev sahibi ekip Minamino'nun golüyle 1-0 öne geçti. 28'inci dakikada Uruguay Pereiro'nun golüyle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 36'ncı dakikada Osako'nun golüyle ev sahibi ülke 2-1'lik üstünlüğü sağladı.
Uruguay eşitliği 57'nci dakikada Cavani'nin golüyle buldu. Japonya, 59'uncu dakikada Doan'ın golüyle 3-2 öne geçti. 66'ncı dakikada Minamino'nun golüyle Japonya skoru 4-2'ye yaparak farkı 2'ye çıkarttı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 75'inci dakikada Uruguay adına Rodriguez'den geldi.
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