Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'da tedavi altında tutulan Japon futbolcunun başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yener İncenin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır."