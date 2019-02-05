Nadide Sultan evlilikleri ilk eşi kimdir oğlunun babası

Nadide Sultan kimdir, kaç yaşında, kocası kim soruları merak edildi. Bir dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan Nadide Sultan ikinci evliliğini Hakan Yonat ile 2014 yılında yapmıştı. Hakan Yonat'tan bir erkek çocuğu olan Nadide Sultan müzik hayatında 21 yılı geride bıraktı. Peki Nadide Sultan kimdir, kaç yaşında, yönetmen olan eşi Hakan Yonat kimdir?

OCAK AYINDA AÇIKLAMIŞTI: Hamileliğinin ilk aylarını saklayan Nadide Sultan hamile olduğunu böyle duyurmuştu..

Şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, hamile olduğunu açıklamıştı.

İlk evliliğini Murat Sakaryalı ile yapan Nadide Sultan olaylı bir şekilde boşanmıştı.

NADİDE SULTAN KİMDİR: Nadide Sultan Türkoğlu, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da Zeynep Kamil Hastanesin’de doğmuştur. Aslen Konya’lıdır. İlkokulu İdealtepe İlkokulunda okudu. İdealtepe İlkokulu’nda okurken halk müziği korosunda, halk oyunları ekibinde ve bando takımında görev aldı. Orta ve lise eğitimini ise Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır.

Fenerbahçe Lisesi’nde henüz orta ikide olmasına rağmen lise korosuna alındı. Koroyu çalıştıran besteci Gündoğdu Duran yeteneğini fark edip ailesini müzik okuması konusunda ikna etti ve kendisinin de Nadide’ye ders vermeye başladı. Lisedeyken Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne gitti. Haftanın 3 günü Üsküdar’a 3 günü Marmara Musıki Cemiyeti’ne gitti.



Daha sonra MSM’nin (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) sanat müziği bölümüne girdi ve ilk sahne çalışmalarını da orada kurduğu grubuyla gerçekleştirdi. . İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Devlet Konservatuarı’na üçüncülükle girdi. İkinci yılında anne babası ayrıldı.

Altay, Coşkun Sabah, Fatih Ürek, Aydın ve Emel Sayın gibi isimlere vokal yaptı. Tek başına sahneye çıktığı mekanlar da oldu. Çeşitli barlarda çalıştı.

1997’de henüz Konservatuar ikinci sınıftayken Garo Mafyan’ın prodüktörlüğünü üstlendiği ‘Vuslata Beş Kala’ ilk albümünü çıkardı ve albümüne ismini veren şarkısıyla iyi bir çıkış yakaladı. Yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine 2009 yılından itibaren geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılının Mayıs ayında 7. stüdyo albümü Hayat Aşktan Yana’yı müzik severlere sundu.