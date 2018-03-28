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Naci Ağbal'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Naci Ağbal'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız." dedi

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 19:11 - Güncelleme: 28-03-2018 19:11

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tasarı hazırlanırken ekonomiyle ilgili hemen hemen bütün sivil toplum örgütleriyle görüşüldüğünü, yazılı görüşler toplandığını, kapsamlı toplantılar yapıldığını, ülke örneklerinin incelendiğini anlatan Ağbal, mevcut kanunda sorun oluşturan alanların tek tek tespit edildiğini, kanunun 33 yıldan sonra bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı alanların belirlendiğini ifade etti.

Ağbal, bir kanunun, toplumun beklentilerini karşılıyorsa, gelecek taleplerine karşılık veriyorsa, işleri kolaylaştırıyorsa, çözüm getiriyorsa bunun bir reform olduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre, AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini söyleyen Ağbal, yerli üretimi artırma ve yatırım, üretim amaçlı olarak KDV oranlarında indirim yaptıklarını belirtti.

Ağbal, vergi oranlarının tek başına kanunla düzenlenmeyeceğini, KDV Kanunu'nun standart oran belirlediğini, Bakanlar Kurulunun bunu farklılaştırabileceğini vurguladı.

Bakanlık olarak KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması yaptıklarını ifade eden Ağbal, "Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız." dedi.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah seviyesinin gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Memur, işçi, emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla, başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükümet olarak bir taraftan ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını artıracak adımlar attık." diye konuştu.

Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.

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  • Misafir 28 Mart 2018 19:21 Maaşlar Nasıl Ödenecek?...... Hazine tam takır kuru bakır ...

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KİMDİR ?
Naci Ağbal
NACİ AĞBAL KİMDİR?

64. Hükümette Maliye Bakanı olan Naci Ağbal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Naci Ağbal'ın özgeçmişi; 1968 Bayburt doğumulu olan Naci Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

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