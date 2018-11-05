Nabil Dirar'ın yeni takımını açıkladılar

Spor Toto Süper Lig’de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de forma giyen Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Dirar’ın Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni adresi de açıklandı.
ESKİ KULÜBÜ TALİP OLDU
Voetbal24’ün haberine göre; Nabil Dirar’a eski kulübü Club Brugge’ün talip olduğu ve futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
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