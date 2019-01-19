Myom nedir? Myomlardan kurtulmanın yöntemleri

Myomların (rahim yumruları), kadınlarda her yaşta ve sıklıkla görülebilen büyümeler olduğunu belirten Prof. Dr. Mert Köroğlu, myom tedavisinde kullanılan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mert Köroğlu, myomların büyük ya da çok sayıda olması nedeniyle rahimi alınması gereken, buna bağlı olarak ameliyat olmak istemeyen hastalarda embolizasyon tedavisi uygulanabileceğini söyledi.

"Bu tedavi myomların neden olduğu şikayetleri tamamen ortadan kaldıran ve ameliyatsız çözüm sunan bir girişimsel işlemdir. Myomlar normal rahim dokusundan çok daha fazla damar içermektedir. Embolizasyon ile fazla kanlanan myomların kanlanması kesilmekte ve bunun sonucu olarak beslenemeyen myomlar küçülmektedir."

MYOM NEDİR?

Rahim yumruları (myomlar) rahimdeki selim (iyi huylu, kanser olmayan) büyümelerdir. Kadın pelvisinde (havsala, leğen kemiği bölgesi, kasık) görülen en sık büyüme tipidir.

Tüm kadınların yaklaşık % 25-50’sinde bulunur. Myomları olan pek çok kadın bundan haberdar değildir, çünkü bu yumrular küçük kalabilirler, belirti veya sorun oluşturmazlar. Ancak bazı kadınlarda myomlar büyüklük, sayı ve yerleşimlerinden dolayı sorun yaratabilir. Tüm anormal büyümeler gibi, myomlar bir doktor tarafından incelenmelidir.