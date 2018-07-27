Mykonos'ta Nusret rüzgarı! Büyük ilgi gördü

Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 35 yaşındaki Nusret, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesinde yer almıştı.