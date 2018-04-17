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Myanmar ordusu BM'nin ''utanç listesine'' girdi

Myanmar ordusu BM'nin ''utanç listesine'' girdi

Myanmar ordusunun ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve şiddet olayları'' BM'nin çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen ''kara liste'' ya da ''utanç listesi'' olarak da bilinen raporuna girdi

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 06:51 - Güncelleme: 17-04-2018 06:51

Birleşmiş Milletler (BM) ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl çatışma bölgelerinde yaşanan cinsel şiddet olaylarına ilişkin raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. 

Raporda, 19 ülkede çatışma bölgelerinde çoğunluğu devlet dışı aktörlerce işlenen suçlar ve tecavüz, seks kölesi, fuhşa zorlama, zorla kürtaj gibi cinsel şiddet olaylarına dikkat çekildi. 

Tecavüz ve cinsel şiddetin çatışmalarda ''silah olarak kullanıldığına'' dikkat çekilen raporda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekildi. 

Myanmar silahlı güçlerinin ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve şiddet olayları'' da  ''kara liste'' ya da ''utanç listesi'' olarak bilinen BM'nin çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen raporuna girdi. 

Myanmar ordusunun ''Arakanlıların Myanmardan ayrılıp geri dönmesini engellemek için cinsel şiddeti bir araç olarak kullandığı ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandırdığı'' belirtilen raporda, ''Myanmar'dan kaçan Arakanlı kadın ve kız çocuklarının tecavüz ve toplu tecavüz gibi cinsel şiddet olaylarına maruz kaldığı'' kaydedildi. 

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak : AA

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