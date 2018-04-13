Yıllardır evlilik ve baba olma hayali kuran Beyazıt Öztürk sonunda pes etti. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yerel Zincirler ve Perakende Fuarı’nın gala gecesinde sahneye çıkan ünlü şovmen, evliliği artık düşünmediğini açıkladı.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yuva kurma hayalleri sönen Öztürk, “Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum” dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Müzmin bekâr Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklaması! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Türk şovmen. Beyaz olarak tanınır.Aslen Artvin'lidır.Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik - Heykel Bölümü mezunu olan Beyaz ayrıca lisanslı basketbolcu olmuştur.Eskişehir'de çeşitli heykeDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER