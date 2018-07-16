Müzeyyen Senar kaç yıl önce öldü şarkıları ve biyografisi

Müzeyyen Senar kimdir, aslen nereli, aç yaşında öldü araştırmaları bugün Google'ın Müzeyyen Senar'ı Doodle yapmasının ardından binlerce kişi tarafından merak edildi. Atatürk'e şarkılar söyleyen, Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar hakkında merak edilenler ve Müzeyyen Senar biyoğrafisi haberimizde.

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen, Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, vefatının üçüncü yılında anılıyor.

MÜZEYYEN SENAR KİMDİR: Senar, "Cerrah" lakaplı ve kahvehane işleten Mehmet Bey ile güzel sesli Zehra Hanım'ın kızı olarak, 16 Temmuz 1918'de Bursa'da dünyaya geldi. Dönemin türkülerini henüz 6 yaşındayken hatasız söyleyen Senar, ailesiyle geçim sıkıntısı nedeniyle daha sonra İstanbul'a göç etti.

Bir süre kekemelik sıkıntısı da yaşayan Müzeyyen Senar, 12 yaşındayken babasının evinden kaçarak Üsküdar’da yaşayan annesinin yanına gitti. Senar'ın, 1931'de Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kaydı yapılırken, Emin Ongan ve Necati Tokyay’dan usul, nota, makam öğrendi.

MÜZİK DOLU YILLAR: Bir yıl sonra Şark Musiki Cemiyeti’nde Hayriye Örs ve Kemal Niyazi Bey’den ders alan sanatçı, aynı dönemde Selahattin Pınar, Yesari Asım Arsoy, Osman Nihat Akın, Lem'i Atlı gibi bestekarlarla tanıştı ve 1932 yılında İstanbul Radyosu'na girdi.

ATATÜRK'E ŞARKILAR SÖYLEDİ: Senar’ın programını dinleyen, dönemin ünlü gazinocularından İbrahim Dervişzade, gazinonun 1933 yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da aldı. Senar, fasıl değil solo programı yapma şartını öne sürdü ve Türk gazino tarihinde solistlik müessesesini ilk başlatan müzisyen oldu.

Müzeyyen Senar'ın sanat kabiliyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez Atatürk'ün huzurunda şarkı söyledi.

Çok geçmeden ilk taş plağını da çıkaran Senar, Yesari Asım Arsoy’un "Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek" parçasını kaydetti. İstanbul'un birçok ünlü gazinosunda sahne alan Senar, 1941'de İstanbul Radyosu'ndan ayrıldı.

HİÇ EVLENDİ Mİ: Müzeyyen Senar 1934’te ona türküler öğreten hocası Dr. Mahir Kürklü ile nişanlandıysa da evlilikleri gerçekleşmedi. Müzeyyen Senar, 1935’te ona ‘Senar’ soyadını veren Ali Senar’la, 1943’te Ercüment Işıl’la ve 1953’te Tevfik Hamza ile evlendi. İlk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden iki çocuğu oldu. İlk iki evliliği mutsuz geçen sanatçı, üçüncü kocası Suudi Arabistan Sefiri Tevfik Hamza Bey'le mutlu bir evlilik sürdü.

Özellikle 1950’li yılların en başarılı şarkıcısı olan Müzeyyen Senar, sanat hayatına asıl sahnede başladı. Arap filmlerinin dublajında Münir Nurettin Selçuk’la birlikte şarkı söyledi. Senar, Sadettin Kaynak'ın şarkılarını plağa okurken, "Kerem ile Aslı", "Kahveci Güzeli" gibi filmlerde de rol aldı.

SON KONSERİNİ 2006'DA VERDİ: O yıllarda bir ilki de gerçekleştirerek, ilk yurtdışı konserini 1947'de Paris'te veren Müzeyyen Senar, konserin Türk basınındaki büyük yankısı neticesinde yurda dönüşünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Son olarak sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda veren Senar, son konserini ise 5 Eylül 2006'da İstanbul'daki Sepetçiler Kasrı'nda verdi.

Senar'ın, Sezen Aksu, Tarkan, Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Şebnem Ferah, Kubat, Levent Yüksel ve kızı Feraye ile düet olarak yaptığı "Bir Ömre Bedel" albümü büyük ilgi gördü.

Hayatı boyunca yaklaşık 500 plak ve albüm yapan Senar, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Senar, 26 Eylül 2006'da İzmir’deki evinde fenalaşarak tedavi altına alındı ve 2007'de İstanbul Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilerek fizik tedavi görmeye başladı. Doktorların yapacak başka bir şey kalmadığını söylemeleri üzerine kızı tarafından Bodrum’a götürülen Senar, 8 Şubat 2015'te tedavi için götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.