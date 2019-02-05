Muz yüklü konteynırda yüzlerce kilo kokain ele geçirildi!

MERSİN Limanı'nda muz yüklü konteynırda yapılan aramada piyasa değeri 200 milyon lira olan 615 kilo kokain ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katkısıyla, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'dan gemiyle Mersin Limanı'na gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynırda arama yaptı.
Ele geçen kokainin, Türkiye'de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama olduğu ifade edilirken, uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon lira olduğu belirtildi.
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