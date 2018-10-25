Muz meyvesi yok olma yolunda!

Panama hastalığına sebep olan toprak mantarının tehdidi altında olan muz meyvesi yeryüzünden tamamen silinebilir. Tek bir muz bitkisinin etkilenmesi, tüm muz bitkilerini tehlikeye sokabilir. Bunun nedeni ise kısır ve tohumsuz bir meyve olan muzun genetik yapısından kaynaklanması.
Yeni üretilen muz meyveleri var olan bitkiler sayesinde bir nevi klonlanıyor. Panama hastalığı ise 1960'larda o zamanın en çok sevilen muz türü olan Gros Michel'i yeryüzünden silmişti. Yani bugün tükettiğimiz muzların birçoğu Cavendish adlı türden geliyor.
Cavendish adlı muz türü başlangıçta Panama hastalığına karşı dirençliydi ama artık değil. Hastalık Çin, Avustralya, Afrika ve Hindistan'daki muz çiftliklerini çoktan etkiledi bile.
Asıl korkulan ise mantarın en büyük muz ihracatçısı olan Latin Amerika'ya yayılması. Gros Michel türü yeryüzünden silindikten sonra Cavendish adlı muz türünü tüketmeye başlamıştık ancak bu muz türü de tükenirse yerini alabilecek bir meyve olamayacak.
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