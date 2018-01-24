'Müvekkilimin spermleri tehlikede tahliye edin'

Erzurum'da tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlıktan yargılanan eski polis Çağrı Sağlam'ın avukatı müvekkili için "Spermleri yok olabilir. Bir an evvel tedaviye başlamazsa telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir." diyerek tahliye talep etti.

Hınıs Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Çağrı Sağlam, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 22 Kasım 2016'da meslekten ihraç edildi. ByLock kullandığı belirlenen Sağlam, 9 Ocak 2017'de tutuklanarak, cezaevine konuldu.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ'nün 'sohbet toplantıları'na katıldığı ileri sürülen Sağlam hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dün başlanan Sağlam, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLARA YOL AÇABİLİR'

Sağlam'ın avukatı Yakup Taşcı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında gerekli tüm bilgileri verdiğini ifade etti. Sağlam'da varikosel hastalığı olduğunu, 4 ayda bir tedavi görmesi gerektiğini belirten Taşcı, tahliye talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Müvekkilimin spermleri kurutan bir hastalığı var. Hastalık nedeniyle sperm sayısında azalma oluyor. 13 aydır tutuklu ve tedavi olamıyor. Tamamen spermleri yok olabilir. Bir an evvel tedaviye başlamazsa ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir."

MAHKEME TAHLİYE ETMEDİ

Mahkeme heyeti, Sağlam'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında şüphelileri teşhis etmesi için tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

VARİKOSEL HASTALIĞI NEDİR?

Varikosel hastalığı, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesidir. Testis ısısının bozulması, kirli kan içindeki toksik maddelerin testiste birikmesi ve testis kan akımını bozması ile testis fonksiyonlarını etkiler. Sperm ve testosteron üretimini bozar.