Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının iş birliğiyle Varsak Masalpark Düğün Salonu'nda, zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızlar için 'Gelinlik Giyme Merasimi' düzenlendi. Temsili düğün öncesinde özel bireyler gelinlik giydi, kuaförde 'gelin başı' yaptırarak bu özel güne hazırlandı. Özel gelinler konvoy eşliğinde temsili düğünün yapıldığı Masalpark Düğün Salonu'na geldi. Ailelerin de katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen genç kızlar, büyük mutluluk yaşadı.

HER AŞAMSINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, 'Gelinlik Giyme Merasimi'nin bir beklenti sonrasında oluştuğunu anlattı. Her genç kızın gelinlik giymek istediğini kaydeden Gülcan Ay, "Bunu özel bireylerin aileleriyle paylaşıp, gerekli destekleri alarak 18 yaş üzerinde 22 özel kıza gelinlik giydirerek temsili bir düğün organize ettik. Damat hariç düğün merasiminde bulunan gelinlik giyme, kuaför, konvoy ve düğün eğlencesinin her aşamasını gerçekleştirdik" dedi.