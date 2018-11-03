Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün

ANTALYA'da, 22 zihinsel engelli ve down sendromlu genç kız, Kepez Belediyesi'nin organize ettiği temsili düğünde gelinlik giydi. Kuaför, konvoy ve düğün eğlencesinin her aşamasını gerçekleştirildiği organizasyonda down sendromlu genç kızların mutlulukları görülmeye değerdi.

Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının iş birliğiyle Varsak Masalpark Düğün Salonu'nda, zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızlar için 'Gelinlik Giyme Merasimi' düzenlendi. Temsili düğün öncesinde özel bireyler gelinlik giydi, kuaförde 'gelin başı' yaptırarak bu özel güne hazırlandı. Özel gelinler konvoy eşliğinde temsili düğünün yapıldığı Masalpark Düğün Salonu'na geldi. Ailelerin de katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen genç kızlar, büyük mutluluk yaşadı.

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Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün

HER AŞAMSINI GERÇEKLEŞTİRDİK
Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, 'Gelinlik Giyme Merasimi'nin bir beklenti sonrasında oluştuğunu anlattı. Her genç kızın gelinlik giymek istediğini kaydeden Gülcan Ay, "Bunu özel bireylerin aileleriyle paylaşıp, gerekli destekleri alarak 18 yaş üzerinde 22 özel kıza gelinlik giydirerek temsili bir düğün organize ettik. Damat hariç düğün merasiminde bulunan gelinlik giyme, kuaför, konvoy ve düğün eğlencesinin her aşamasını gerçekleştirdik" dedi.

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Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün


'ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ'
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Tütüncü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada, psikolog görüşleri ve ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün

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