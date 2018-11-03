Mutululuk size çok yakışıyor Down sendromlu genç kızlara özel düğün



'ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Tütüncü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada, psikolog görüşleri ve ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.