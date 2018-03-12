Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile vardı. Facianın ardından Mina Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.

İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina Başaran, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü. Facianın ardından Mina Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı. Twitter

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Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina (28), 2 yıldır aşk yaşadığı Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 20 Ekim'de istanbul Tepebaşı’ndaki gece kulübü Soho House'ta nişanlanmıştı. Çift 14 Nisan’da Çırağan Sarayı'nda evlenecekti. Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü. Facianın ardından Mine Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı. Twitter

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Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu.

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