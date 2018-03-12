Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile vardı. Facianın ardından Mina Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.

Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı

İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina Başaran, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü. Facianın ardından Mina Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.

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Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı

Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina (28), 2 yıldır aşk yaşadığı Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 20 Ekim'de istanbul Tepebaşı’ndaki gece kulübü Soho House'ta nişanlanmıştı. Çift 14 Nisan’da Çırağan Sarayı'nda evlenecekti. Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü. Facianın ardından Mine Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.

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Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu.

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Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı

Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.

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