Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

Pazar akşamı eşi Feyza Aktaş'ın bir erkek bebeği dünyaya getirmesinden sonra baba olan Özcan Deniz’in mutluluğuna gölge düştü. Ünlü oyuncunun kanser tedavisi gören babası, durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırıldı.

Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

Geçtiğimiz aylarda sesiz sedasız sade bir nikâhla dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin bir bebekleri oldu. Özcan Deniz’in eşi bu gece doğum yaptı. Özcan Deniz, bebeğinin elini tuttuğu bir kareyi duygusal bir notla Instagram hesabından paylaşmıştı. Kısa bir süre önce babalık duygusunu yaşayan Özcan Deniz bu kez de babasından gelen kötü haberler yıkıldı adeta.

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Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan, pazar akşamı ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen bebek, Deniz’e hayatının mutluluğunu yaşattı. Ancak hemen ardından, geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumunun ağırlaştığı haberi geldi. Özcan Deniz, bu gelişme üzerine babasını da eşinin doğum yaptığı hastaneye getirtti.

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Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

Özcan Deniz’in geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumu ciddiyetini koruyor.

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Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

TORUNUNU GÖRDÜ: Aynı hastanenin bir odasında mutluluğu, diğer odasında hüznü yaşayan Deniz, önceki gün minik oğlu Kuzey’i dedesinin odasına götürdü.

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