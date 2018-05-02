Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

Geçtiğimiz aylarda sesiz sedasız sade bir nikâhla dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin bir bebekleri oldu. Özcan Deniz’in eşi bu gece doğum yaptı. Özcan Deniz, bebeğinin elini tuttuğu bir kareyi duygusal bir notla Instagram hesabından paylaşmıştı. Kısa bir süre önce babalık duygusunu yaşayan Özcan Deniz bu kez de babasından gelen kötü haberler yıkıldı adeta.
Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan, pazar akşamı ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen bebek, Deniz’e hayatının mutluluğunu yaşattı. Ancak hemen ardından, geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumunun ağırlaştığı haberi geldi. Özcan Deniz, bu gelişme üzerine babasını da eşinin doğum yaptığı hastaneye getirtti.
Özcan Deniz’in geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumu ciddiyetini koruyor.
TORUNUNU GÖRDÜ: Aynı hastanenin bir odasında mutluluğu, diğer odasında hüznü yaşayan Deniz, önceki gün minik oğlu Kuzey’i dedesinin odasına götürdü.
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