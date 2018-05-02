Mutluluğuna gölge düştü! Özcan Deniz'i kahreden haber

Geçtiğimiz aylarda sesiz sedasız sade bir nikâhla dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin bir bebekleri oldu. Özcan Deniz’in eşi bu gece doğum yaptı. Özcan Deniz, bebeğinin elini tuttuğu bir kareyi duygusal bir notla Instagram hesabından paylaşmıştı. Kısa bir süre önce babalık duygusunu yaşayan Özcan Deniz bu kez de babasından gelen kötü haberler yıkıldı adeta.