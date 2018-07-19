Stres ve can sıkıntısından kurtulabilmek için kaçış yolu olarak yağlı, şekerli, tuzlu yiyecekler ve hamur işleri gibi abur cubur tüketimine yönelmemizin gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Aktepe, mutluluğu artırmaya yardımcı olabilecek besinleri cevapla.tv'ye açıkladı.

Bu tarz besinlerin sizde yarattığı mutluluk en fazla 10-15 dakika sürer. Sonra da yerini, "neden bu kadar gereksiz ve zararlı besin tükettim, kilo alacağım" stresi basar. Mutlu olabilmek için formüller yaratmak gerekir. Mutlu olabilmenin 4 formülüne örnek ise, sevgi ile oksitosin, beslenme ile serotonin, egzersiz ile endorfin, meditasyon ve uyku ile melatonin verilebilir.

Endorfin: Her gün yapacağınız bol oksijenli ortamda yürüyüş ile endorfin salgınızı artırabilir, bol bol alacağınız oksijenle de dokuların kanlanmasını ve vücudun daha canlı, dinç olmasını sağlayabilirsiniz.

Melatonin: Melatonin, karanlık ortamda uyku ile artar. Uyumak için kendinize olabildiğince karanlık ve sessiz ortam seçerek kaliteli 7 saat uyuyun. Dünyada yaşayan tüm canlılara karşı gösterebileceğimiz sevgi ile de mutluluğumuzu arttırabiliriz.

Serotonin: Depresyonda, yorgunluk, yataktan kalkmama isteği, konsantrasyon problemi, unutkanlık, hiçbir şey yapmak istememe, kendini değersiz görme gibi durumlar gözlenir. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma, öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. İçinde bulunduğumuz şu günlerde, depresyonunuzu arttıracak sağlıksız besinler yerine, serotonin salgısını arttıran sağlıklı besinleri tercih ederek mutluluğun formülünü yakalayabilirsiniz.

Mutluluğu arttıran besinler şöyle sıralanabilir: Tavuk, hindi, balık, kırmızı et, sardalye, somon, ton balığı, deniz mahsulleri, yağsız peynir, süt, tofu, yoğurt, yumurta, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz, badem, yer fıstığı, kaju, fındık, keten, tohumu, soya, susam, bitter çikolata, bitter kakao, brokoli, domates, enginar, bezelye, ısırgan otu, ıspanak, kale marulu, karnabahar, lahana, maydanoz, tere, sivri biber, avokado, soya filizi, soya fasulyesi, patates, incir, çilek, elma, greyfurt, kiraz, kivi, ananas, erik, tatlı ve sulu kavun, mango, muz, portakal, siyah orman meyveleri, kırmızı orman meyveleri, yaban mersini, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, kahverengi pirinç, tam tahıl ekmeği, buğday ruşeymi, yulaf, kuşburnu, ıhlamur, yeşil çay, beyaz çay.

Kaynak: cevapla.tv