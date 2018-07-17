Mutlu ve aktif bir cinsel hayat bu gıdalardan geçiyor

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin. Mutlu bir seks hayatı sadece uyumlu beraberliğiniz olan bir partner ile olmuyor, beden sağlığı için de takviyeye ihtiyacınız var. İşte mutluluğunuza mutluluk katacak gıdalar...
Kabak ve ay çekirdeği Selenyum, çinko ve larginin maddeleri açısından son derece zengin olan ay çekirdeğinin sperm hareketlerini artırıcı etkisi vardır. Günde bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.
Fındık Folik asit spermin genetik yapısı üzerinde etkilidir. Folik asit açısından zengin olan yemişler ise fındık, fıstık ve bademdir.
Muz Günde 2 adet tüketildiğinde seks hormonlarını düzenler. Aynı zamanda muz, sperm üretimini destekleyen A, C ve B1 vitaminlerini içerir.
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