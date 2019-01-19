'Mutlu son' şifreli çete fuhuş sırasında yakalanmamak için bu yöntemi bulmuş!

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı masaj salonunda 'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden' kişilere yönelik 16 Ocak günü bir şafak operasyon düzenledi. "Mutlu son" adı altında şifreli fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28'i kadın 44 şüphelinin yakalanmamak için başvurdukları yöntem ise herkesi şoke etti.
300 polisin katıldığı operasyonda zanlıların müşterilerden masaj parası aldığı, masözlük yapan kadınların da fuhuş parası aldığı belirlendi. Zanlıların yaklaşık 30 masöz kadına fuhuş yaptırdığı masaja gelen 100'den fazla erkeğin ifadeleriyle ortaya çıktı.
Zanlıların polise yakalanmamak için müşterilerini farklı seçenekler sunduğu telefonda da şifreli konuştukları öğrenildi.
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