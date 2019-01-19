'Mutlu son' şifreli çete fuhuş sırasında yakalanmamak için bu yöntemi bulmuş!

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı masaj salonunda 'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden' kişilere yönelik 16 Ocak günü bir şafak operasyon düzenledi. "Mutlu son" adı altında şifreli fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28'i kadın 44 şüphelinin yakalanmamak için başvurdukları yöntem ise herkesi şoke etti.

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