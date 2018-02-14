Müthiş keşif: Kanseri yok eden molekül bulundu!

Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, hem farelerde hem insanlarda yumurtalık, göğüs, prostat, karaciğer, beyin, akciğer, cilt ve kolon kanseri hücrelerini yok eden molekülü 'süper suikastçı' olarak tanımladı. MedicalXpress'te yer alan habere göre, 12 Şubat'ta EMBO dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten bilim insanları, daha önce hiç bu kadar güçlü bir şey görmediklerini açıkladılar.