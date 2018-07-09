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Müthiş Adil Öksüz detayı! 50 katta toplantı...

Müthiş Adil Öksüz detayı! 50 katta toplantı...

FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz, Sakarya'nın Akyazı kırsalında aranırken İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 50 katlı bir rezidansta toplantı gerçekleştirmiş. Öksüz ve toplantıdakiler aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 14:15 - Güncelleme: 09-07-2018 14:36

SAKARYA’da Adil Öksüz’ü arayan ekibin başında bulunan polis müdürü Ercan Özoğluöz’ün FETÖ’den tutuklanması ve ardından da son KHK ile meslekten ihraç edilmesinin ardından gözler yeniden Sakarya’ya çevrildi. Herkesin Adil Öksüz’ü Sakarya’daki yaylalarda aradığı sırada Öksüz’ün HTS kayıtlarına göre, Ataşehir’de 50 katlı ünlü bir rezidansta toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Kayıtlara göre, Öksüz’ün yanında bir akrabası ve 4 FETÖ imamı daha bulunuyordu. Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz’ün yönetimindeki ekip, Adil Öksüz’ü yaylalarda ararken, Ataşehir’deki lüks bir rezidansta toplantı yapan Öksüz ve diğer FETÖ imamları, aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.

O EMNİYET MÜDÜRÜ HEP KORUNMUŞ... Tutuklanan Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'la ilgili detaylar da ortaya çıktı. Özoğluöz, 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı. FETÖ ilişkisinden şüphelenilen Özoğluöz, 15 Ağustos 2014’te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü olarak tayin edildi.

Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü de KHK ile ihraç edildi

 O dönemde Sakarya İl Emniyet Müdürü olan Eyüp Pınarbaşı, Ercan Özoğluöz’ün bazı mafya gruplarıyla olan ilişkisini de belirterek görevden alınması için üst makamlara resmi yazı ile başvurdu. Ancak bu yazı dikkate alınmadı. Pınarbaşı, çareyi Ercan Özoğluöz’ün emniyet binasına girmesini yasaklamakta buldu.

MİT’İN SORUŞTURMASIYLA AÇIĞA ALINDI... Bir türlü görevinden alınamayan emniyet müdürü Ercan Özoğluöz, MİT’in ulaştığı SD karttaki bilgilerle başlayan mahrem imamlar soruşturması kapsamında FETÖ’nün kripto polis müdürlerinden olduğu tespit edilince açığa alındı.

FETÖ’CÜ OLMAYAN MÜDÜRÜ AÇIĞA ALMIŞLAR... Bu arada dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın, Özoğluöz’ü bir türlü görevden uzaklaştıramayınca, Şanlıurfa’da çok önemli FETÖ operasyonlarını gerçekleştiren Ercüment Türkmen’i Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak geçici görevle Sakarya’ya getirdiği öğrenildi.

Türkmen'in, “bir memurun evrak üzerinde yaptığı teknik bir hatası nedeniyle’ FETÖ şüphesi gerekçesiyle açığa alındığı belirtildi. Uzun süre açıkta kalan emniyet müdürü Ercüment Türkmen'in, aklanıp görevine döner dönmez yeniden Şanlıurfa’ya tayin edildiği kaydedildi.

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