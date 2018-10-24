Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Bu püf noktalarıyla yemek hazırlarken kaybettiğiniz zaman size kalacak...

Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Ev yemeği yemek istiyorsunuz ama mutfakta geçirecek çok fazla vaktiniz yok değil mi? O halde size hem işinizi kolaylaştıracak, hem de yemek pişirme sürecinizi hızlandıracak birkaç şey lazım. Böyle ipuçlarına ihtiyaç duyuyorsanız çok doğru bir yere geldiğinizi söyleyebiliriz. İşte yemek pişirmeyi hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracak tavsiyeler...

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Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Makarnayı tencere yerine tavada pişirirseniz daha kısa sürede pişer. Çünkü tavanın taban yüzeyi daha geniştir, daha fazla ısınır, bu da suyun daha sıcak olmasını sağlar.

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Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Eğer tek başınıza yiyecekseniz makarnayı mikrodalgada da pişirebilirsiniz. Dayanıklı bir kâseye makarnayı ve suyu koyup bir dakikalığına mikrodalgaya atın. Bir dakikanın sonunda çıkarıp biraz karıştırın. Bu işlemleri makarna istediğiniz kıvama gelene kadar tekrarlayın.

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Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Tavanızın yeterince ısındığını anlamak için üzerine bir damla su damlatın. Eğer su damlası ikiye ayrılıyorsa, tava yeterince sıcak demektir. Yalnız tavaya yağ koymadan önce suyu tamamen kuruladığınızdan emin olun.

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