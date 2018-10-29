Mutfakta en çok işe yarayan 15 püf noktası

Birçoğumuzun evde en uzun vakit geçirdiği yer mutfaktır. Bu yüzden hem hızlı hem pratik olmak için püf noktaları çok önemli. İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak birbirinden ilginç 15 bilgi...
Yeşil sebzelerin pişerken rengini koruması için bol tuzlu soğuk suda 10-15 dakika bekletin.
Çorbanız sulu olduysa biraz yağ ve unu kavurun. Sonra çorbanın içine ekleyip iyice karıştırın. Kıvama geldiğini göreceksiniz. Tuzu fazlaysa çorbaya birkaç dilimlenmiş çiğ patates atın. Patates tuzu içine çeker.
Yeni fırından çıkardığınız sıcak keki kabından çıkaramıyorsanız altına ıslak bez koyup biraz bekleyin. Böylece yapışmadan çıkacaktır.
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